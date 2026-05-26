38-річний данець очолив команду після відходу Рафаеля Бенітеса.

Панатінаїкос офіційно оголосив про призначення нового головного тренера — команду очолив 38-річний данський спеціаліст Якоб Неструп.

Фахівець змінив на цій посаді іспанського тренера Рафаеля Бенітеса та підписав контракт із грецьким клубом до 2028 року.

До цього Якоб Неструп працював у Копенгагені, який очолював із 2022 року до січня 2026-го. Під його керівництвом команда двічі виграла чемпіонат Данії та двічі ставала володарем національного кубка.

На цю посаду також претендував колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров, який, за даними джерел, пропонував контракт на три роки із зарплатою 2,2 млн євро за сезон для тренерського штабу.

Панатінаїкос завершив минулий сезон на четвертому місці в Грецькій Суперлізі, набравши 52 очки.