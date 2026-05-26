Італія

Туринський клуб готує масштабну трансферну кампанію та також стежить за Аліссоном і Робертсоном.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті зацікавлений у підписанні вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха. Італійський фахівець прагне знову попрацювати з єгиптянином, з яким раніше співпрацював у Ромі. Про це інформує La Repubblica.

Повідомляється, що керівництво туринського клубу уже вивчає можливість трансферу 33-річного футболіста, який вже провів останній матчі у футболці "червоних".

Очікується, що конкретні переговори щодо майбутнього Салаха можуть розпочатися після завершення чемпіонату світу, коли гравець остаточно визначиться зі своїм новим клубом.

Також зазначається, що Ювентус продовжує роботу над потенційним переходом воротаря Ліверпуля Аліссона. За даними джерела, бразилець веде просунуті переговори з туринцями, хоча в англійському клубі ще не ухвалили остаточного рішення щодо свого основного голкіпера, контракт якого чинний до літа 2027 року.

Окрім цього, Ювентус стежить і за ситуацією навколо лівого захисника Ліверпуля Енді Робертсона. Втім, наразі фаворитом у боротьбі за шотландця вважається Тоттенгем.