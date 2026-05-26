Україна

Бразильський захисник покинув клуб після завершення контракту та тривалого відновлення від травми.

Бразильський захисник Лукас Тейлор залишив Полісся. Про це офіційно повідомив житомирський клуб.

У 31-річного футболіста завершився термін дії контракту, після чого клуб вирішив не продовжувати співпрацю.

"Футбольний клуб Полісся щиро дякує Лукасу за професіоналізм, вагомий внесок в історичні успіхи клубу та відданість команді. Його досвід і характер назавжди залишаться частиною новітньої історії вовків", — йдеться у заяві пресслужби.

Лукас Тейлор приєднався до житомирян у жовтні 2023 року. Відтоді він провів за команду 33 матчі, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Разом із Поліссям бразилець став бронзовим призером УПЛ. У сезоні-2025/26 захисник через травму майже не грав, провівши лише один матч у Лізі конференцій.