Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Мохамед Вахбі визначився з остаточним списком на літній мундіаль.

Королівська федерація футболу Марокко оголосила фінальний склад на чемпіонат світу-2026, що пройде влітку у Північній Америці.

Мохамед Вахбі, який очолив команду у березні 2026 року, вирішив довіритися наступним гравцям.

ЗАЯВКА МАРОККО НА ЧС-2026

Воротарі

Яссін Буну (Аль-Хіляль)

Мунір Мохамеді (РС Беркан)

Ахмед Реда Тагнауті (АС ФАР)



Захисники

Ашраф Хакімі (Парі Сен-Жермен)

Наєф Агерд (Марсель)

Нуссаїр Мазрауї (Манчестер Юнайтед)

Юссеф Беламмарі (Аль-Ахлі)

Анас Салах Еддін (ПСВ)

Шаді Ріад (Крістал Пелас)

Ісса Діоп (Фулгем)

Закарія Ель Уахді (Генк)

Редуан Халхал (Мехелен)



Півзахисники

Соф’ян Амрабат (Бетіс)

Аззедін Унахі (Жирона)

Білал Ель Ханнус (Штутгарт)

Ісмаель Сайбарі (ПСВ)

Нейл Ель Айнауї (Рома)

Самір Ель Мурабет (Страсбур)

Айюб Буадді (Лілль)



Нападники

Айюб Ель Каабі (Олімпіакос)

Абде Еззалзулі (Бетіс)

Суф'ян Рахімі (Аль-Айн)

Браїм Діас (Реал Мадрид)

Шемсдін Талбі (Сандерленд)

Гессім Яссін (Страсбур)

Айюб Амаймуні (Айнтрахт Франкфурт)



На чемпіонаті світу-2026 збірна Марокко зіграє у групі С, де зустрінеться з Бразилією, Шотландією та Гаїті.