Франція

Південнокорейський хавбек може продовжити кар'єру в Мадриді вже під час літнього трансферного вікна.

Півзахисник ПСЖ Лі Кан Ін розглядає можливість зміни клубу цього літа та віддає перевагу переходу до мадридського Атлетіко.

За інформацією журналіста Маттео Моретто, 25-річний футболіст зацікавлений у новому етапі кар'єри, а іспанський клуб є для нього пріоритетним варіантом серед потенційних напрямків продовження виступів.

Повідомляється, що між керівництвом ПСЖ та Атлетіко склалися хороші робочі відносини, що може позитивно вплинути на перебіг переговорів. При цьому паризький клуб готовий розглянути продаж гравця за суму близько 30 мільйонів євро.

У мадридському клубі бачать у Лі Кан Іні не лише якісне підсилення для середньої лінії та атаки, а й важливий маркетинговий актив. Популярність футболіста в Азії може допомогти Атлетіко розширити свою аудиторію на міжнародному ринку.

У сезоні-2025/26 південнокорейський хавбек провів 39 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами.