Італія

Легендарний ексхавбек збірної Нідерландів входить до числа головних кандидатів на роботу в італійському клубі.

Сампдорія продовжує пошуки нового головного тренера перед стартом наступного сезону, і одним із претендентів на цю посаду є відомий нідерландський фахівець Марк ван Боммел.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, керівництво генуезького клубу включило 49-річного тренера до свого шортлиста. Також серед кандидатів фігурує іспанець Хуліо Веласкес, який нещодавно привів Левскі до чемпіонського титулу в Болгарії, перервавши багаторічне домінування Лудогорця.

Ван Боммел залишається без роботи з 2024 року після завершення співпраці з бельгійським Антверпеном. За час роботи в клубі він здобув чемпіонство Бельгії та зарекомендував себе як перспективний наставник. Минулого року нідерландця також пов'язували з можливим призначенням у шотландський Рейнджерс.

Сампдорія завершила сезон-2025/26 на 13-й сходинці турнірної таблиці Серії B. Заключну частину кампанії команда провела під керівництвом колишнього футболіста клубу Аттіліо Ломбардо, однак керівництво продовжує розглядати варіанти для довгострокового розвитку команди.