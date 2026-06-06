Іспанія

Мадридський клуб готовий викласти 150 мільйонів євро за одного з лідерів ПСЖ.

Мадридський Реал серйозно налаштований підсилити атакувальну лінію та розглядає можливість придбання вінгера ПСЖ Хвічі Кварацхелії. Як повідомляє TeamTalk, іспанський гранд готовий запропонувати за трансфер грузинського футболіста 150 мільйонів євро.

За даними джерела, представники Реала вже провели попередні переговори щодо потенційного переходу. У керівництві мадридського клубу переконані, що 25-річний гравець позитивно поставиться до можливості продовжити кар'єру на Сантьяго Бернабеу.

Раніше президент Реала Флорентіно Перес заявляв, що найближчим часом клуб планує зробити пропозицію на суму 150 мільйонів євро за одного з провідних футболістів європейського футболу. За інформацією TeamTalk, йдеться саме про Кварацхелію.

Втім, ПСЖ не зацікавлений у продажі одного зі своїх ключових виконавців. Парижани перебувають у стабільному фінансовому становищі та не мають потреби розлучатися зі своїми лідерами навіть за значні кошти.

У сезоні-2025/26 грузинський вінгер провів 48 матчів у всіх турнірах, забив 19 м'ячів і віддав 11 результативних передач.