Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Центральний захисник Марселя вибув через травму та не допоможе чинним чемпіонам світу на мундіалі.

Збірна Аргентини втратила одного зі своїх захисників напередодні старту чемпіонату світу 2026 року. Через пошкодження зі складу національної команди був виключений центрбек Марселя Леонардо Балерді.

Про це офіційно повідомила пресслужба аргентинської збірної. Медичне обстеження виявило у 27-річного футболіста травму литкового м'яза правої ноги, яка не дозволить йому взяти участь у світовій першості.

У федерації побажали гравцеві якнайшвидшого відновлення та повернення на футбольне поле.

Орієнтовний термін реабілітації Балерді триватиме до кінця липня, тому він не встигне відновитися до завершення турніру.

Захисник є важливою частиною обойми національної команди Аргентини. На його рахунку 11 матчів у футболці альбіселесте, хоча результативними діями він поки не відзначався.