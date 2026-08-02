Німеччина

Перспективний гравець має завершити перехід найближчим часом.

Німецький Гоффенгайм цього літа вирішив вкласти солідні кошти в трансфер данського нападника австрійського РБ Зальцбург Адама Дагіма.

20-річний виконавець перебував у полі зору чималої кількості європейських клубів, однак у підсумку саме "сільські" виграли перегони за право його придбання.

Угода поміж клубами передбачатиме виплату 14 млн євро + 2 млн євро бонусів на користь австрійського колективу.

Контракт при цьому передбачено строком до 2031 року.

Очікується, що вже в неділю, 2 серпня, Дагім прибуде до Німеччини на медогляд та підписання нової угоди.

У минулому сезоні Адам забив два голи та віддав чотири асисти в 38 матчах.