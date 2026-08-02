Перспективний гравець має завершити перехід найближчим часом.
Адам Дагім, Getty Images
02 серпня 2026, 09:00
Німецький Гоффенгайм цього літа вирішив вкласти солідні кошти в трансфер данського нападника австрійського РБ Зальцбург Адама Дагіма.
20-річний виконавець перебував у полі зору чималої кількості європейських клубів, однак у підсумку саме "сільські" виграли перегони за право його придбання.
Угода поміж клубами передбачатиме виплату 14 млн євро + 2 млн євро бонусів на користь австрійського колективу.
Контракт при цьому передбачено строком до 2031 року.
Очікується, що вже в неділю, 2 серпня, Дагім прибуде до Німеччини на медогляд та підписання нової угоди.
У минулому сезоні Адам забив два голи та віддав чотири асисти в 38 матчах.