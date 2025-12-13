Німеччина

Баварія зберігає інтерес до центрального захисника, який може замінити Дайо Упамекано.

Боруссія Дортмунд готова розглянути продаж центрального захисника Ніко Шлоттербека за суму близько 50 мільйонів євро. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, до 26-річного німецького центрбека продовжує виявляти інтерес мюнхенська Баварія, яка розцінює варіанти на ринку через невизначеність щодо нового контракту з Дайо Упамекано.

Зазначається, що дортмундський клуб паралельно веде переговори з футболістом щодо продовження контракту. Боруссія Дортмунд пропонує Шлоттербеку зарплату на рівні 14 мільйонів євро на рік з урахуванням бонусів, тоді як у Баварії він може розраховувати щонайменше на 15 мільйонів євро.

Чинна угода німецького захисника з Боруссією Дортмунд розрахована до літа 2027 року. Клуб придбав Шлоттербека у Фрайбурга влітку 2022 року за 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ніко Шлоттербек провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.