Баварія зберігає інтерес до центрального захисника, який може замінити Дайо Упамекано.
Ніко Шлоттербек, Getty Images
13 грудня 2025, 14:20
Боруссія Дортмунд готова розглянути продаж центрального захисника Ніко Шлоттербека за суму близько 50 мільйонів євро. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, до 26-річного німецького центрбека продовжує виявляти інтерес мюнхенська Баварія, яка розцінює варіанти на ринку через невизначеність щодо нового контракту з Дайо Упамекано.
Зазначається, що дортмундський клуб паралельно веде переговори з футболістом щодо продовження контракту. Боруссія Дортмунд пропонує Шлоттербеку зарплату на рівні 14 мільйонів євро на рік з урахуванням бонусів, тоді як у Баварії він може розраховувати щонайменше на 15 мільйонів євро.
Чинна угода німецького захисника з Боруссією Дортмунд розрахована до літа 2027 року. Клуб придбав Шлоттербека у Фрайбурга влітку 2022 року за 20 мільйонів євро.
У поточному сезоні Ніко Шлоттербек провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.