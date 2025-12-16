Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку Кубка Іспанії, який відбудеться 16 грудня, розпочавшись о 22:00.

Поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії між скромною Гвадалахарою та могутньою Барселоною стане знаковою подією для невеликого кастильського міста, яке вперше приймає клуб такого рівня.

Депортіво Гвадалахара — Барселона

Вівторок, 16 грудня, 22:00, стадіон Естадіо Педро Ескартін, Гвадалахара

1/16 фіналу Кубка Іспанії

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Для Гвадалахари, яка представляє третій дивізіон, цей кубковий поєдинок — історична подія, адже клуб вперше дійшов до 1/16 фіналу турніру. Господарі, які переживають не найкращі часи у своєму чемпіонаті, підходять до зустрічі із завданням показати максимальну дисципліну. На їхньому боці буде шалена підтримка вболівальників на арені Естадіо Педро Ескартін, оскільки місто живе передчуттям футбольного свята. Проте, на лаві запасних не буде головного тренера Пере Марті через дискваліфікацію.

На противагу цьому, Барселона продовжує домінувати на внутрішній арені. Команда Гансі Фліка демонструє непогану форму у Ла Лізі, здобувши вже сім перемог поспіль, часто з великою різницею у рахунку, та впевнено лідирує в таблиці. Навіть пропустивши першими, каталонці швидко відновлюють контроль і доводять матчі до логічного завершення. Попри те, що "синьо-гранатові" запланували суттєву ротацію складу, заміна лідерів не зменшує загального класу команди, яка вміє зламувати організований "низький блок" суперників завдяки контролю та терпінню.

1/16 фіналу Кубка Іспанії є ідеальною платформою для повернення ключових гравців. Очікується, що після травми на воротах каталонців може з'явитися Марк-Андре тер Штеген. З огляду на всі фактори, включаючи потужний атакувальний резерв каталонців та наявні проблеми в обороні господарів, найбільш імовірним сценарієм є перемога Барселони без необхідності залучати всіх основних зірок.

За версією betking, перевага Барселони є абсолютною. На перемогу "синьо-гранатових" можна поставити з коефіцієнтом 1.09. Вірогідність нічиєї (у основний час), що означатиме для господарів справжній подвиг, оцінюється показником 9.50, тоді як сенсаційна перемога Гвадалахари представлена ​​найвищим коефіцієнтом 21.00.

Орієнтовні склади

Депортіво Гвадалахара: Зарко — Галардо, Абланке, Родрігес, Мартінес — Гіл, Нескес, Кальво, Альварес — Каропіче, Муньйос.

Барселона: тер Штеген — Торрентс, Крістенсен, Мартін, Бальде — Берналь, Касадо — Барджі, Маркес, Рашфорд — Левандовські.

Не зіграють: ... — Гаві, Ольмо (Барселона).

Під питанням: Аміго (Гвадалахара) — Левандовські (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

- Раніше команди не грали між собою.

прогноз 0:5

