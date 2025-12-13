Німеччина

"Ротен" не збираються втрачати досвідченого німця.

Мюнхенська Баварія хоче зберегти в команді вінгера Сержа Гнабрі. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу вже веде інтенсивні перемовини з оточенням 30-річного німця щодо пролонгації контракту.

Зазначається, що мова йде про нову трудову угоду, яка буде розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Чинний контракт гравця з «ротен» спливає влітку 2026-го.

Цього сезону Серж Гнабрі відіграв за Баварію 19 матчів, забив пʼять голів та віддав шість результативних передач.