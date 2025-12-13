"Ротен" не збираються втрачати досвідченого німця.
Серж Гнабрі, Getty Images
13 грудня 2025, 12:56
Мюнхенська Баварія хоче зберегти в команді вінгера Сержа Гнабрі. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво німецького клубу вже веде інтенсивні перемовини з оточенням 30-річного німця щодо пролонгації контракту.
Зазначається, що мова йде про нову трудову угоду, яка буде розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Чинний контракт гравця з «ротен» спливає влітку 2026-го.
Цього сезону Серж Гнабрі відіграв за Баварію 19 матчів, забив пʼять голів та віддав шість результативних передач.