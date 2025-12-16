Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 15 грудня 2025 року.

Рома у матчі 15 туру італійської Серії А на своєму полі мінімально обіграла Комо (1:0).

Єдиний та переможний гол для команди Джан П'єро Гасперіні був забитий на 61 хвилині, а його автором став Веслі Фофана.

Після 15 турів Ром набрала 30 очок і посідає четверте місце у Серії А, відстаючи від Індера на три бали, а у Комо 24 бали та сьома позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Комо у рамках 15-го туру італійської Серії А-2025/26:

Рома — Комо 1:0

Гол: Веслі, 61.

Рома: Свілар — Ндіка, Манчіні, Ермосо — Ренш, Крістанте, Коне, Веслі — Суле (Бейлі, 82), Пеллегріні (Ель-Шаараві, 73) — Фергюсон.

Комо: Бюте — Смолчич (Ван дер Бремпт, 79), Рамон, Кемпф, Вальє — Какере (Пош, 65), Да Кунья — Пас — Аддай (Родрігес, 65), Батуріна (Кюн, 79) — Діао (Дувікас, 37).

Попередження: Манчіні, Ель-Шаараві, Суле — Аддай, Пас.