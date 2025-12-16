Разом із командою португалець став володарем бронзових медалей чемпіонату Бразилії.
Леонарду Жардім, Getty Images
16 грудня 2025, 08:18
Крузейру на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Леонарду Жардіма.
Разом із 51-річним португальським фахівцем команду покинули його помічники Жозе Барруш, Антоніо Вієйра та Діогу Діаш.
Жардім очолював Крузейру з лютого цього року – під його керівництвом команда провела 55 матчів – 25 перемог, 18 нічиїх та 12 поразок при різниці м'ячів 82:53.
За підсумками сезону Крузейру посів третє місце у чемпіонаті Бразилії, а також дійшов до півфіналу Кубку країни та взяла путівку до Копа Лібертадорес.