У продовженні 14 туру чемпіоната Німеччини.
Гоффенгайм — Гамбург 4:1
Голи: Премель, 8, Філіпп, 82, Кабак, 31, Лемперле, 65 Асллані, 72
Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал (Жандре, 88), Гранач, Кабак, Хайдарі — Премель (Гложек, 80), Авдуллаху, Бюргер — Крамарич (Прасс, 67) — Лемперле (Бебу, 79), Туре (Асллані, 67)
Гамбург: Фернандеш — Капальдо (Сумаоро, 88), Вушкович, Торунаріга — Гочолеішвілі (Філіпп, 46), Самбі Локонга, Мефферт (Ельфадлі, 67), Мугейм — Вієйра, Кенігсдорффер (Поульсен, 78), Бальде (Джатта, 78)
Попередження: Премель — Кенігсдорффер, Капальдо, Локон
Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург 1:0
Гол: Доан, 68
Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Крістенсен, Кох (Аменда, 62), Коллінз, Теат — Дауд (Гойлунн, 62), Скірі — Доан, Гетце (Браун, 46), Шаїбі (Їлмаз Узун, 46) — Кнауфф (Баоя, 80)
Аугсбург: Дамен — Банкс, Матсіма, Шлоттербек — Фелльхауер (Педерсен, 83), Якич, Массенго (Ессенде, 76), Яннуліс (Вольф, 83) — Рідер (Гарбі, 76), Клод-Моріс (Комур, 66) — Каде
Попередження: Гойлунн, Теат — Клод-Моріс, Матсіма
Боруссія Менхенгладбах — Вольфсбург 1:3
Голи: Кулєракіс (аг), 22 - Віммер, 4, 34, Амура, 30
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер, Ельведі, Дікс — Кастроп (Ранос, 57), Райц, Енгельгардт, Нетц (Улльріх, 70) — Матіно (Штогер, 70), Рейна (Мойя, 57) — Табакович
Вольфсбург: Грабара — Кюмбеді Нсек, Селт, Кулєракіс, Центер — Герхардт (Соуза, 90), Арнольд — Еріксен (Гензель, 90), Маєр (Вавро, 84), Віммер (Сванберг, 69) — Амура (Пейчінович, 83)
Попередження: Маєр
Санкт-Паулі - Гайденгайм 2:1
Голи: Карс, 35, 53 - Пірінгер, 64
Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Пирка, Фудзіта, Сендс, Ірвін, Оппі — Карс (Джонс, 75), Лаже (Дзвігала, 46)
Гайденгайм: Рамай — Келлер (Траоре, 46), Маїнка, Зірслебен (Гонсак, 65) — Буш, Шеппнер (Шиммер, 46), Нігюс (Дорш, 78), Ібрагімович, Ференбах — Пірінгер, Бек (Кауфманн, 65)
Попередження: Сендс, Пирка — Шеппнер, Кауфманн, Пірінгер
Вилучення: Сміт, 45