На рахунку 24-річного француза два голи та п'ять асистів у п'яти матчах.

Вінгера мюнхенської Баварії Майкла Олісе визнано найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба ліги.

У боротьбі за нагороду 24-річний француз випередив Деніза Ундава (Штутгарт), Яна Діоманде (РБ Лейпциг), Ваутера Бюргера (Гоффенгайм), Ібрагіма Мазу (Баєр) та Данільо Доехі (Уніон).

Минулого місяця Олісе провів п'ять поєдинків у чемпіонаті Німеччини, в яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Нинішнього сезону Майкл відіграв 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 голів та віддав 16 асистів.

Після 13 турів Баварія лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Лейпциг на вісім очок. Свій наступний матч команда Венсана Компані проведе проти Майнца — гра запланована на 14 грудня.