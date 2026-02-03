Німеччина

Хорватський захисник достроково залишив заняття після зіткнення з Йонатаном Та.

Правий захисник Баварії Йосип Станішич зазнав пошкодження під час тренування команди у вівторок, 3 лютого. Про це повідомляє видання Bild.

За інформацією джерела, 25-річному хорвату під час боротьби за м’яч наступив на стопу Йонатан Та. Після цього епізоду Станішич був змушений достроково припинити тренування та повернутися до роздягальні.

Наразі невідомо, чи зможе футболіст продовжити роботу з командою після інциденту. Водночас зазначається, що удар припав на праву ногу — саме через ушкодження правого гомілкостопу Станішич у січні пропустив п’ять матчів Баварії.

У поточному сезоні захисник провів 20 матчів за мюнхенський клуб, забив два м’ячі та віддав три результативні передачі. Наступний матч Баварія проведе у неділю, 8 січня, проти Гоффенгайма.