Німеччина

Французу подобається працювати під керівництвом бельгійця.

Центральний захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано розповів, чому вирішив підписати новий контракт з клубом. Цитує французького гравця Bild.

«Я відчув довіру клубу. У нас чудовий тренер і чудова команда. Мені тут дуже добре. Я просто хочу віддавати все для клубу та вболівальників і виправдати цю довіру.

Компані – дуже відкритий тренер і завжди готовий поговорити. Він добре справляється зі своєю роботою, і я дуже задоволений ним. Я завжди можу підійти до нього, якщо вважатиму, що щось було не так на тренуванні. Мені подобається, що він такий відкритий тренер", – сказав Упамекано.

Нагадаємо, що французький захисник підписав нову трудову угоду з «рекордмайстер» до 30 червня 2030 року.

У цьому сезоні Дайо Упамекано зіграв за Баварію 28 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.