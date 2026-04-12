Німеччина

Рішучий крок на тлі важкого сезону.

Берлінський Уніон напередодні поступився абсолютному аутсайдеру німецької Бундесліги Гайденгайму на полі суперників у рамках двадцять дев’ятого туру національної першості (1:3).

Ця поразка стала для "залізних" 13 в поточному розіграші чемпіонату, тож керівництво клубу наважилось на радикальні кроки одразу після гри.

Було звільнено з посади головного тренера 54-рінчого німецького фахівця Штеффена Баумгарта, який працював на чолі клубу з початку 2025 року.

Замість нього до кінця кампанії на чолі головної команди призначили працювати 34-річну тренерку Марі-Луїзу Ету.

Свою кар’єру вона починала на керівних посадах жіночого бременського Вердера, після чого перейшла до структури берлінського колективу та очолила спочатку жіночий підрозділ, а потім і юнацьку чоловічу команду до 19 років.

Таким чином Ета стала першою тренеркою в історії німецької Бундесліги.

Уніон наразі має 32 очки в активі, 11 місце в таблиці, а також сім балів переваги над зоною перехідних матчів.

До кінця сезону "залізні" гратимуть удома проти Вольфсбурга, Кельна та Аугсбурга, а також на виїзді проти РБ Лейпциг та Майнца.