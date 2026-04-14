Легенда мюнхенської Баварії високо оцінив креативність 24-річного француза, але закликав експертів та фанатів бути обережними у своїх оцінках.

Колишній вінгер Баварії Ар'єн Роббен закликав футбольну спільноту бути обережнішою, проводячи паралелі між ним та нинішньою зіркою мюнхенців Майклом Олісе.

Хоча легендарний нідерландець зізнався, що глибоко вражений креативністю француза, він наполягає на тому, що кожного гравця слід оцінювати за його власними унікальними якостями. Останнім часом після серії блискучих виступів у Бундеслізі та Лізі чемпіонів 24-річного Олісе все частіше порівнюють з Роббеном.

Головна причина — схожа манера гри, зокрема схильність зміщуватися в центр з правого флангу. У своєму другому сезоні в Баварії Олісе демонструє феноменальну статистику: 17 голів та 29 результативних передач у всіх турнірах. Його внесок є ключовим для команди, яка наразі впевнено лідирує в чемпіонаті з відривом у 12 очок.

В інтерв'ю офіційному сайту клубу Роббен поділився думками щодо гри Олісе та неминучих порівнянь:

"Я був дуже вражений ним. Це, звісно, моя позиція. Він дуже хороший — грає активно та креативно, демонструє чудову роботу з м'ячем. Безумовно, є певні паралелі. Але з порівняннями завжди потрібно бути обережним. Я не дуже люблю це робити, тому що кожен гравець має свій власний стиль гри", — зауважив Ар'єн.

Попри небажання називати Олісе своїм прямим спадкоємцем, Роббен визнав, що гравець національної збірної Франції виступає на елітному рівні. З моменту свого переходу з Крістал Пелас у 2024 році Майкл встиг здобути титул чемпіона Бундесліги та Суперкубок Німеччини, маючи на своєму рахунку майже 90 результативних дій у 97 матчах.

"Звичайно, у нас є спільні риси. Але зрештою, він зовсім інший гравець, ніж я. Він просто виконує фантастичну роботу. Я дуже радий цьому і дійсно можу насолоджуватися його грою", — додав легендарний вінгер.

Зараз Баварія виходить на фінішну пряму сезону як головний фаворит на збереження титулу чемпіона Німеччини. Проте головна увага команди наразі прикута до Ліги чемпіонів: попереду вирішальний чвертьфінальний матч-відповідь проти мадридського Реала на Альянц Арені.

У першій грі на Бернабеу, де мюнхенці перемогли 2:1, Олісе відіграв одну з ключових ролей.