Попри успіхи на футбольному полі, в кабінетах мюнхенського гранда зростає напруга.

У мюнхенській Баварії виникла парадоксальна ситуація: поки перша команда успішно виступає на полі, за лаштунками клубу розгортається справжня управлінська криза. Як повідомляє Goal.com з посиланням на німецьке видання kicker, майбутнє спортивного директора Макса Еберля опинилося під серйозним питанням.

Наприкінці травня впливова наглядова рада рекордмайстра, до якої входять президент Герберт Гайнер, почесний президент Улі Генесс та Карл-Гайнц Румменігге, проведе планову зустріч. На порядку денному буде не лише літнє трансферне вікно, але й майбутнє чинного менеджменту.

З 1 липня контракти Еберля, спортивного директора Крістофа Фройнда та генерального директора Яна-Крістіана Дрізена вступають у свій останній рік. За інформацією джерел, клуб загалом задоволений роботою Крістофа Фройнда та планує продовжити з ним угоду. Проте перспективи його довгострокової співпраці з Еберлем виглядають сумнівно.

Їхні стосунки напружені, а омріяна босами клубу партнерська модель перетворилася на те, що kicker називає шлюбом із примусу. Усередині керівництва утворилися дві фракції. З одного боку — Еберль та його довірені особи (зокрема, новий керівник скаутингу Нільс Шмадтке), з іншого — Фройнд та Йохен Зауер.

Конфлікт загострився через те, що Еберль поступово почав залучати до роботи в клубі своїх людей, лояльних до агента Марка Косіке. Головна претензія до Еберля стосується фінансів клубу, які за час його роботи майже не покращилися. Попри вихід у пізні стадії Ліги чемпіонів, збереження високих зарплат, надто щедрі умови нових угод (зокрема для Дайо Упамекано та Джамала Мусіали) та нездатність вигідно продати гравців продовжують обтяжувати бюджет.

Ситуацію ускладнює можливе повернення з оренди низки футболістів: Жоау Пальїньї, Браяна Сарагоси, Саші Бое та Александра Нюбеля. Окрім того, наглядова рада вже блокувала деякі дорогі ініціативи Еберля. Його спроби підписати Хаві Сімонса та Крістофера Нкунку були відхилені, через що клубу довелося задовольнитися трансфером Луїса Діаса з Ліверпуля та орендою Ніколаса Джексона.

Тим не менш, саме успішні рішення Макса Еберля наразі рятують його становище. Призначення Вінсента Компані головним тренером та підписання Діаса виявилися вдалими кроками. Поточні спортивні результати Баварії доводять правильність його спортивного вектора, що значно ускладнює можливе розставання.

Травнева зустріч наглядової ради має задати тон для липневих переговорів. І якщо генеральний директор Дрізен та Крістоф Фройнд мають високі шанси зберегти свої посади, то подальша доля Макса Еберля в Мюнхені залишається абсолютно відкритою.

