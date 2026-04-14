Німецький клуб розглядає досвідченого Веггорста як пріоритетний варіант для підсилення атаки влітку.
Ваут Веггорст, getty images
14 квітня 2026, 13:35
Німецький Шальке 04 розглядає варіант підсилення атаки за рахунок форварда амстердамського Аякса Ваута Веггорста. Про це повідомляє Voetbal International.
За інформацією джерела, керівництво клубу з Гельзенкірхена активно працює над пошуком заміни 40-річному нападнику Едін Джеко, який приєднався до команди взимку, але наразі може розглядати завершення кар’єри, попри бажання клубу продовжити співпрацю ще на один сезон.
Інсайдер з табору Твенте Герт Ян Якобс зазначає, що ситуація навколо потенційного трансферу залишається невизначеною:
"Є суперечливі повідомлення. Деякий час тому я чув, що це станеться; тепер сумніви висловлюють і сам нападник, і клуб", — йдеться в коментарі.
Водночас інтерес до Веггорста підтверджується й з боку німецького клубу:
"Кажуть, що він на їхньому радарі. Інші клуби Європи також хочуть його. Однак Шальке знаходиться недалеко від його дому, тож це гарне рішення", — додав інсайдер.
Наразі Шальке 04 виступає у Другій Бундеслізі та веде боротьбу за підвищення у класі. Після останніх матчів команда зміцнила свої позиції у верхній частині таблиці та має запас над переслідувачами.
Веггорст, який раніше виступав за Вольфсбург, Гоффенгайм, Манчестер Юнайтед, Бернлі та Бешикташ, перейшов до Аякс у 2024 році.
У поточному сезоні нападник через травму провів 29 матчів, у яких забив вісім голів і віддав три результативні передачі. Його контракт із Аяксом спливає влітку, що робить трансфер цього літа цілком реальним.