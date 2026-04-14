Німеччина

Німецький клуб розглядає досвідченого Веггорста як пріоритетний варіант для підсилення атаки влітку.

Німецький Шальке 04 розглядає варіант підсилення атаки за рахунок форварда амстердамського Аякса Ваута Веггорста. Про це повідомляє Voetbal International.

За інформацією джерела, керівництво клубу з Гельзенкірхена активно працює над пошуком заміни 40-річному нападнику Едін Джеко, який приєднався до команди взимку, але наразі може розглядати завершення кар’єри, попри бажання клубу продовжити співпрацю ще на один сезон.

Інсайдер з табору Твенте Герт Ян Якобс зазначає, що ситуація навколо потенційного трансферу залишається невизначеною:

"Є суперечливі повідомлення. Деякий час тому я чув, що це станеться; тепер сумніви висловлюють і сам нападник, і клуб", — йдеться в коментарі.

Водночас інтерес до Веггорста підтверджується й з боку німецького клубу:

"Кажуть, що він на їхньому радарі. Інші клуби Європи також хочуть його. Однак Шальке знаходиться недалеко від його дому, тож це гарне рішення", — додав інсайдер.

Наразі Шальке 04 виступає у Другій Бундеслізі та веде боротьбу за підвищення у класі. Після останніх матчів команда зміцнила свої позиції у верхній частині таблиці та має запас над переслідувачами.

Веггорст, який раніше виступав за Вольфсбург, Гоффенгайм, Манчестер Юнайтед, Бернлі та Бешикташ, перейшов до Аякс у 2024 році.

У поточному сезоні нападник через травму провів 29 матчів, у яких забив вісім голів і віддав три результативні передачі. Його контракт із Аяксом спливає влітку, що робить трансфер цього літа цілком реальним.