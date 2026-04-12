Німеччина

Підопічні Генесса вдома розгромила суперника.

Штутгарт не залишив жодних шансів Гамбургу (4:0)

Господарі поля повністю переграли суперника, і статистика — яскраве цьому підтвердження. Володіння мʼячем — 65% на 35%, удари — 23 проти 9 (11:5 у площину воріт). За гольовими моментами 5:0, але відзначитися шваби зуміли чотири рази.

Штіллер на 21-й хвилині розпочав погром. Фюріх подвоїв перевагу своєї команди. У другому таймі Міттельштедт з передачі Фюріха довів справу до розгрому. Під завісу гри Ель-Ханнус точним ударом встановив остаточний рахунок. На 82-й хвилині Ундав упустив нагоду забити ще, не реалізувавши пенальті.

У підсумку Штутгарт громить Гамбург та повертає собі 3-тю сходинку, маючи у своєму активі 56 очок. Підопічні Польціна залишаються на 12-му місці з 31 пунктом.

Штутгарт — Гамбург 4:0

Голи: Штіллер, 21, Фюріх, 32, Міттельштедт, 56, Ель-Ханнус, 86

Штутгарт: Нюбель — Ассіньйон (Вагноман, 88), Гендрікс, Шабо, Міттельштедт — Андрес (Ель-Ханнус, 70), Штіллер — Левелінг, Ундав (Аревало, 88), Фюріх (Нарті, 70) — Демірович (Томаш, 70)

Гамбург: Фернандеш — Омарі, Торунаріга, Ельфадлі (Гочолеішвілі, 72) — Мефферт, Гренбек (Штанге, 60), Ремберг, Мікельбренсіс — Кенігсдорффер — Філіпп (Неста Глатцель, 60), Бальде (Капальдо, 72)

Попередження: Андрес, Ундав