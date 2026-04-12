Німеччина

Завершився 29 тур Бундесліги.

Гелер ударом головою приніс звитягу Фрайбургу над Майнцом (1:0)

Як зазвичай буває у рівній грі, переможний мʼяч забивають головою. Цей поєдинок не став винятком. На початку другої 45-хвилинки Манзамбі біля воріт суперника вкинув височенний аут на ближню стійку. Лінгарт проштовхнув мʼяч далі, Гінтер пʼятою скинув на Гелера, а 28-й номер гостей пробив без шансів для голкіпера.

У підсумку Фрайбург переміг та зберіг за собою 8-му позицію, маючи у своєму активі 40 пунктів. Майнц іде слідом: 9-те місце та 33 очки.

Майнц - Фрайбург 0:1

Гол: Гелер, 47

Майнц: Батц — да Кошта (Вайпер, 83), Пош, Кор — Сано — Ферачніг (Відмер, 62), Небель (Зіб, 74), Кавасакі (Амірі, 62), Мвене (Касі, 74) — Бекер, Тіц

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Трой, 64), Гінтер (Макенго, 83), Огбус (Лінгарт, 46), Гюнтер — Еггештайн, Манзамбі — Іріє (Бесте, 64), Гелер, Шергант (Гріфо, 74) — Матанович

Попередження: Ферачніг — Огбус, Еггештайн, Гелер