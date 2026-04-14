Ентоні Гордон може змінити Ньюкасл на мюнхенську Баварію. Німецький гранд виявляє серйозний інтерес до 25-річного вінгера та вже провів "дуже конкретні" переговори з представниками гравця.

Хоча офіційних контактів між клубами ще не було, потенційна сума трансферу оцінюється приблизно у 60 мільйонів євро. Мюнхенцям потрібен висококласний атакуючий виконавець, здатний закрити кілька позицій, і Гордон ідеально підходить під цей опис. У Баварії розглядають англійця як серйозного конкурента або партнера для Луїса Діаса, який приєднався до команди минулого літа.

У поточному сезоні-2025/26 Гордон демонструє вражаючу результативність: на його рахунку 17 голів та 5 результативних передач у 46 матчах у всіх турнірах. Особливо яскраво вінгер проявив себе в Лізі чемпіонів, де забив уже 10 м'ячів.

Чинний контракт Ентоні з "сороками" розрахований до 2030 року і не містить фіксованої суми відступних, що може ускладнити майбутні переговори, оскільки Ньюкасл не налаштований легко відпускати свою зірку.

