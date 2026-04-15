Вінгер Манчестер Юнайтеда Джейдон Санчо, який нині виступає на правах оренди за Астон Віллу, потрапив у сферу інтересів Боруссії Дортмунд. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, німецький клуб розглядає можливість підписання 26-річного англійця влітку, коли завершиться його контракт із Манчестер Юнайтед. У разі трансферу це стане вже третім приходом Санчо до Дортмунда — раніше він виступав за клуб у 2017–2021 та 2025 роках.

Наразі футболіст відновлюється після травми, яку отримав у товариському матчі проти Ельче. Він невдало впав на 40-й хвилині після боротьби із суперником.

Медичне обстеження показало, що в Санчо немає вивиху плеча, однак підтверджено проблему з плечовим суглобом. Очікується, що він пропустить щонайменше два тижні.

У поточному сезоні вінгер провів 31 матч за Астон Вілла в усіх турнірах, відзначившись одним голом і однією результативною передачею. Орієнтовна трансферна вартість гравця складає близько 20 мільйонів євро.