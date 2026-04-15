Гоффенгайм планує продовжити контракт із півзахисником Андреєм Крамаричем.

Гоффенгайм планує продовжити контракт із півзахисником Андреєм Крамаричем.

Клуб уже запропонував 34-річному гравцеві нову угоду на покращених умовах, однак сам футболіст поки не ухвалив остаточного рішення і має намір обговорити своє майбутнє зі своїм агентом. Чинний контракт Крамарича розрахований до літа 2026 року.

Хорват виступає за Гоффенгайм з 2016 року та є одним із ключових гравців команди. У поточному сезоні він провів 31 матч, у яких забив 11 голів і віддав 7 результативних передач.

Після 32 турів Бундесліги команда посідає шосте місце, маючи 51 очко. Свій наступний матч підопічні Крістіана Ільцера проведуть 18 квітня вдома проти Боруссі Дортмунд.