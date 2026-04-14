Голкіпер Баварії зосереджений на завершенні сезону.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр не веде переговорів із жодним клубом Англійської Прем’єр-ліги, попри повідомлення британських ЗМІ. Про це інформують німецькі медіа.

Наразі 40-річний воротар повністю зосереджений на завершальному відрізку сезону разом із Баварією, після чого ухвалить рішення щодо свого майбутнього. Його чинний контракт із клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що керівництво мюнхенців розглядає можливість продовження співпраці з досвідченим голкіпером, якщо його форма та очікування клубу збігатимуться.

Також у разі можливого завершення кар’єри Ноєра, Баварія може звернути увагу на воротаря Барт Вербрюггена як потенційну заміну.

У поточному сезоні Ноєр провів 32 матчі у всіх турнірах, з яких 11 завершив "на нуль". Окрім цього, його було визнано найкращим гравцем тижня у Ліга чемпіонів УЄФА.

Баварія впевнено лідирує у Бундесліга, випереджаючи Боруссія Дортмунд на 12 очок. Попереду на команду Венсана Компані чекає матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Реал Мадрид, який відбудеться 15 квітня.