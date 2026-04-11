Німеччина

Завершилися чотири матчі в чемпіонаті Німеччини.

Боруссія Дортмунд зазнала домашньої поразки від Баєра Леверкузен у матчі 29-го туру Бундесліги. Поєдинок на Сігнал Ідуна Парк завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.

Підопічні Ніко Ковача активніше розпочали зустріч і контролювали м’яч, однак довгий час не могли створити справжньої загрози воротам суперника. Найкращий момент у першому таймі мав Свенссон, але його удар головою було заблоковано.

Леверкузен відповідав рідкими, але небезпечними атаками. На 42-й хвилині гості скористалися помилкою оборони Боруссії: Роберт Андріх перехопив передачу, підготував м’яч і завдав точного удару з-за меж штрафного, відкривши рахунок у матчі.

Після перерви дортмундці намагалися відігратися, але реалізація підвела. Серу Гірассі мав кілька шансів, зокрема влучив у поперечину наприкінці зустрічі. Баєр, своєю чергою, діяв прагматично і втримав мінімальну перевагу до фінального свистка.

Боруссія Дортмунд – Баєр 0:1

Гол: Андріх 42

Боруссія Дортмунд: Кобель – Бенсебайні, Шлоттербек, Антон – Свенссон ("Байєр", 59), Беллінгем (Озджан, 76), Брандт, Забітцер (Чуквуемека, 64), Рюерсон (Кабар, 75) – Гірассі, Сілва (Іначо, 64)

Баєр: Флеккен – Тапсоба, Андріх, Баде – Грімальдо, Гарсія, Паласіос, Колбрет (Васкес, 74) – Телла (Поку, 74), Маза – Кофане (Шик, 54)

Вольфсбург зазнав чергової поразки в Бундеслізі, поступившись Айнтрахту Франкфурт з рахунком 1:2 у матчі 29-го туру. Невдача ще більше ускладнила становище "вовків", які продовжують безвиграшну серію та дедалі ближчі до вильоту.

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму. Оскар Гейлунд отримав простір перед штрафним майданчиком і точним ударом з дистанції вразив ворота Каміля Грабари. Для Вольфсбурга це став уже 21-й матч поспіль, у якому команда пропускає щонайменше один гол.

Невдовзі Айнтрахт подвоїв перевагу: після стандарту та сейву воротаря першим на добиванні опинився Арно Калімуендо, який без проблем відправив м’яч у сітку.

Після перерви господарі активізувалися і створили чимало моментів. Команда Дітера Хеккінга значно додала в атаці, але підвела реалізація: удари Маєра, Амоури та Еріксена не досягли мети, а один із пострілів влучив у поперечину.

Лише у компенсований час Вольфсбург зумів скоротити відставання — Пейчинович забив головою після подачі, однак врятувати бодай нічию господарі вже не встигли.

Вольфсбург – Айнтрахт 1:2

Голи: Пейчинович 90+7 – Гейлунд 21, Калімуендо 32

Гайденхайм здобув важливу перемогу над Уніоном Берлін у матчі 29-го туру Бундесліги, обігравши суперника з рахунком 3:1. Героєм зустрічі став Матіас Хонсак, який відзначився дублем ще до перерви.

Господарі відкрили рахунок уже на 9-й хвилині — Гонсак ефектно пробив з льоту після першої ж вдалої атаки своєї команди. Попри рівну гру та високий темп, Уніон не зумів відповісти небезпечними моментами.

Наприкінці першого тайму Гонсак знову опинився у центрі подій: після подачі та скидки партнера він вдруге точно пробив з льоту, подвоївши перевагу Гайденхайма.

Після перерви господарі контролювали гру, тоді як берлінці довгий час виглядали беззубо в атаці. Лише в середині другого тайму Уніон скоротив відставання завдяки голу Кверфельда, скориставшись коротким відрізком активності.

Втім, інтрига тривала недовго. Вже за кілька хвилин після виходу на заміну Георгій Зівзівадзе втік у контратаку, обіграв захисників і впевнено встановив остаточний рахунок — 3:1.

Гайденгайм – Уніон 3:1

Голи: Гонсак 9, 36, Зівзівадзе 79 – Кверфельд 75

РБ Лейпциг продовжив свою переможну серію в Бундеслізі, обігравши Боруссію Менхенгладбах з рахунком 1:0 у матчі 29-го туру. Єдиний гол у зустрічі забив Ян Діоманде, який відзначився вирішальним ударом у другому таймі.

Господарі активно розпочали поєдинок і вже на старті створили низку небезпечних моментів. Удар Давіда Раума влучив у стійку, а воротар гостей Йонас Ніколя неодноразово рятував свою команду після спроб Баумгартнера, Баку та Ромуло. Водночас і Боруссія мала свої шанси — Кастроп двічі загрожував воротам, але не зумів їх реалізувати.

Після насиченого першого тайму без забитих м’ячів гра дещо заспокоїлася. РБ Лейпциг більше контролював м’яч, але довгий час не міг знайти шлях до воріт суперника, тоді як гості намагалися діяти на контратаках.

Розв’язка настала на 81-й хвилині. Після швидкої атаки Баумгартнер віддав передачу на Діоманде, який холоднокровно пробив у дальній кут і приніс своїй команді перемогу.

Наприкінці матчу Боруссія могла врятуватися, але удар К’яродії влучив у поперечину. У підсумку Лейпциг втримав мінімальну перевагу та закріпився у верхній частині таблиці.

РБ Лейпциг – Боруссія Менхенгладбах 1:0

Гол: Діоманде 81