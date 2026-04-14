Мюнхенський клуб веде переговори з досвідченим захисником Ніцци.

Центральний захисник Ніцци Данте розглядається Баварією як основний кандидат на посаду головного тренера молодіжної команди U-23.

За інформацією інсайдера Sky Sport Флоріана Плеттенберга, сторони вже провели офіційні переговори та перейшли до активної фази обговорення співпраці.

Втім, остаточні домовленості поки не оформлені, оскільки 42-річний бразилець зосереджений на завершенні поточного сезону у складі французького клубу. Очікується, що влітку він завершить ігрову кар’єру та одразу розпочне тренерську діяльність.

Важливо, що Данте вже має тренерську ліцензію UEFA Pro, що дозволяє йому працювати на високому рівні.

Нагадаємо, бразилець виступав за Баварію з 2012 по 2015 рік і разом із командою здобув 11 трофеїв.