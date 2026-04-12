Німецький гранд активізував інтерес до одного з лідерів Ньюкасла.

Баварія розпочала контакти з представниками вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона, повідомляє CaughtOffside із посиланням на джерела в агентському середовищі.

25-річний англієць проводить сильний сезон і привернув увагу не лише клубів АПЛ, а й провідних команд Європи. Зокрема, раніше інтерес до футболіста приписували Арсеналу та Ліверпулю, які уважно стежать за його виступами.

Ентоні Гордон перейшов до Ньюкасла з Евертона у січні 2023 року за 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2030 року.

У поточному сезоні вінгер демонструє стабільно високий рівень гри: у 45 матчах за Ньюкасл він забив 17 голів і віддав 5 результативних передач.

Зазначається, що Ньюкасл раніше не планував розлучатися з одним із ключових футболістів, однак ситуація може змінитися у разі надходження пропозицій на рівні 90-100 мільйонів євро.