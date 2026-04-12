Німеччина

Господарі скористалися чисельною перевагою та закріпили успіх у другому таймі.

Кельн здобув важливу перемогу над Вердером у матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини — 3:1.

Господарі швидко вийшли вперед: уже на 7-й хвилині відзначився Саїд Ель-Мала. Ситуація для гостей ускладнилася ще до перерви — на 24-й хвилині захисник Марко Фрідль отримав червону картку, залишивши свою команду в меншості.

У другому таймі Кельн зумів скористатися чисельною перевагою. Рагнар Ахе подвоїв рахунок на 65-й хвилині, однак Вердер відповів голом Романо Шміда на 75-й і повернув інтригу в матч.

Остаточну крапку в компенсований час поставив Ісак Йоханнессон, який забив третій м’яч своєї команди.

Після цієї перемоги Кельн піднявся на 13-те місце в турнірній таблиці, набравши 30 очок. Вердер із 28 балами залишається на 15-й позиції.

Кельн — Вердер 3:1

Голи: Ель Мала, 5 (пен), Аче, 65, Йоуганнессон, 90+7 - Шмід, 75 (пен)

Кельн: Швебе — Тільманн (Бюльтер, 67), Себулонсен (Краусс, 86), Сімпсон-П'юсі, Озкачар, Лунн (Кастро-Монтес, 46) — Камінські, Мартель, Йоуганнессон — Ель Мала (Майна, 67), Аче (Вальдшмідт, 76)

Вердер: Бакхауз — Сугавара (Кулібалі, 46), Фрідль, Піпер — Агу (Шмід, 78), Лінен, Біттенкурт (Мілошевич, 84), Деман — Грюль (Муса, 46), Шмід — Нжинмах

Попередження: Аче, Сімпсон-П'юсі, Мартель — Біттенкурт, Піпер

Вилучення: Фрідль, 24