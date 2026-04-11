На рахунку підопічних Компані вже 105 точних постаріла.

Баварія розгромила Санкт-Паулі та встановила рекорд Бундесліги за кількістю голів за сезон (5:0)

Мюнхенці, як це зазвичай буває у чемпіонаті Німеччини, повністю знищили суперника як за грою, так і за рахунком. Вже на 9-й хвилині Мусіала ударом головою вивів свою команду вперед. Інші голи припали на другу 45-хвилинку.

На 53-й хвилині Горецка впритул ударом з льоту розстріляв ворота суперника. Не встигли глядачі подивитися всі повтори, як рахунок вже став розгромним. Олісе перехопив мʼяч на чужій половині поля, обігрався з Горецкою, змістився в центр та обвідним ударом поклав мʼяч у нижній кут.

Цей гол став 103-м у сезоні для мюнхенців. Таким чином вони побили свій власний рекорд, датований сезоном 1971/72.

На 66-й хвилині Джексон продовжив знущання. Сенегальський нападник з близької відстані відправив мʼяч у сітку. На останній хвилині гри Геррейро, який оголосив, що залишить клуб по завершенні сезону, встановив остаточний рахунок. Португальський універсал обікрав захисника біля воріт суперника, вийшов віч-на-віч із воротарем та пробив у нижній кут.

У підсумку Баварія без проблем перемагає та наближається до чергового тріумфу. У наступному турі, 19 квітня, проти Штутгарта Рекордмайстер може оформити дострокове чемпіонство.

Санкт-Паулі — Баварія 0:5

Голи: Мусіала, 9, Горецка, 53, Олісе, 55, Джексон, 66, Геррейру, 89