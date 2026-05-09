Німеччина

У 33 турі чемпіонату Німеччини перемагали лише господарі.

Штутгарт впевнено переміг Баєр у битві за Лігу чемпіонів (3:1)

Гості шокували суперника, відкривши рахунок вже на 36-й секунді. Маза обіграв Генрікса в центрі поля, Кофане протягнув мʼяч та скинув на Гарсію. Іспанський півзахисник точним ударом у ближній кут вивів свою команду вперед.

Господарі з відповіддю не забарилися: вже на 5-й хвилині рахунок був рівним. Демірович класно обігрався у стінку з Нартеєм та пробив без шансів для голкіпера.

Надалі на полі була лише одна команда. Шваби повністю переграли свого суперника за всіма критеріями. Наприкінці першої 45-хвилинки підопічні Генесса заробили право на пенальті. Міттельштедт впевнено реалізував одинадцятиметровий.

У другому таймі найкращий бомбардир команди Ундав подвоїв перевагу, закріпивши за собою другу сходинку в гонці бомбардирів. Господарі могли забивати ще, але Флеккен врятував від розгрому.

У підсумку — впевнена перемога Штутгарта, яка покращує шанси команди на Лігу чемпіонів. Наразі вони посідають 4-те місце, маючи однакову кількість очок із Гоффенгаймом, але випереджаючи його за різницею забитих та пропущених м'ячів. Баєр провалив гру та опинився аж на 6-й сходинці; відстань від конкурентів попереду складає 3 пункти за тур до фінішу.

Штутгарт — Баєр Леверкузен 3:1

Голи: Демірович, 5, Міттельштедт, 45+7 (пен), Ундав, 58 - Гарсія, 1

Штутгарт: Нюбель — Нарті (Ель-Ханнус, 78), Гендрікс, Шабо, Міттельштедт (Жаке, 77) — Андрес, Штіллер — Левелінг (Вагноман, 87), Ундав (Томаш, 68), Фюріх (Ассіньйон, 86) — Демірович

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса (Бен Сегір, 86), Андріх, Тапсоба — Калбрет (Артур, 65), Гарсія (Тілльман, 64), Паласіос, Грімальдо — Маза, Кофане (Поку, 78) — Шик

Попередження: Фюріх, Томаш — Паласіос

Аугсбург не відчув спротиву від менхенгладбахської Боруссії (3:1)

Команда Баума за першу 45-хвилинку майже вирішила долю гри. Грегорич на 24-й хвилині відкрив рахунок. Згодом він оформив дубль, але VAR скасував взяття воріт. Під завісу тайму Фельгауер таки подвоїв перевагу своєї команди.

По перерві гості взяли мʼяч під свій контроль, але захист фуггерів діяв бездоганно, а напад класно відповідав на контратаках. На 72-й хвилині Грегорич таки оформив дубль, довівши справу до розгрому. У доданий час команда Поланскі змогла забити гол престижу. Влучний удар на рахунку Рейни, який вийшов на заміну.

У підсумку Аугсбург святкує перемогу та продовжує боротьбу за Лігу конференцій, посідаючи 9-те місце з 43 очками. Відстань від Фрайбурга, який іде 7-м, сягає одного пункту, але в них ще є гра в запасі. Боруссія залишається на 11-й сходинці, маючи у своєму активі 35 очок.

Аугсбург - Боруссія Менхенгладбах 3:1

Голи: Грегорич, 24, 72, Фелльхауер, 42 - Рейна, 90+2

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Вольф (Кайтель, 61), Якич (Массенго, 62), Рідер, Яннуліс (Фелльхауер, 14) — Каде, Комур (Клод-Моріс, 78) — Грегорич (Рібейру, 79)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер, Дікс, К'яродія (Болін, 59) — Енгельгардт — Онора (Улльріх, 46), Райц, Штогер (Рейна, 58), Скаллі — Мойя (Гак, 57), Матіно (Сарко, 87)

Попередження: Вольф, Якич — Скаллі, Зандер

Гоффенгайм — Вердер 1:0

Гол: Туре, 26

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Кабак, Хайдарі, Бернардо (Гранач, 71) — Авдуллаху, Бюргер — Крамарич (Премель, 88), Асллані (Гложек, 89), Туре (Прасс, 57) — Лемперле (Кемпбелл, 72)

Вердер: Бакхауз — Сугавара, Піпер, Фрідль, Деман — Лінен — Нжинмах, Стаге (Мбангула, 70), Пуертас, Шмід (Грюль, 71) — Муса (Шмід, 12)

Попередження: Бернардо — Пуертас, Нжинмах

Вилучення: Сугавара, 5

РБ Лейпциг - Санкт-Паулі 2:1

Голи: Шлагер, 45, Орбан, 55 - Сессай, 86

РБ Лейпциг: Вандевордт — Баку (Генріхс, 90), Орбан, Люкеба, Раум (Фінкгрефе, 69) — Уедраого (Зайвальд, 68), Шлагер, Баумгартнер — Груда (Нуса, 80), Кардосо, Діоманде

Санкт-Паулі: Васіль — Андо, Сміт (Кнутсен Расмуссен, 88), Рітцка (Валь, 63) — Пирка, Меткалф (Сінані, 89), Ірвін, Фудзіта, Оппі (Стівенс, 64) — Унтонджі (Сессай, 72), Карс

Попередження: Люкеба, Баумгартнер