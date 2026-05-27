У цьому сезоні чемпіонат та Кубок знову виграв один клуб.

Мюнхенська Баварія за підсумками сезону-2025/26 на внутрішній арені зібрала "золотий дубль" із перемоги в німецькій Бундеслізі та Кубку Німеччини.

Таким чином у майбутньому матчі за Суперкубок Німеччини перед початком наступного сезону буде брати участь команда Венсана Компані та другий за рангом колектив країни, дортмундська Боруссія.

За традицією, битва за трофей відбуватиметься на полі андердога пари, Зігналь-Ідуна-Парк.

Організатори змагань також визначились із датою та часом проведення вирішальної гри — 22 серпня, о 21:30.

Нагадаємо, що чинним володарем Суперкубку Німеччини також є Баварія, яка влітку минулого року здобула його в битві проти Штутгарта.