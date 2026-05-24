Німеччина

Коуч мюнхенської команди поділився своїми думками після завоювання Кубку Німеччини.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Кубку Німеччини проти Штутгарта (3:0).

"Це чудово. Ми грали проти хорошого суперника. Перший тайм був досить рівним. Цій команді завжди вдається додавати по ходу гри. Ми надійно зіграли в обороні. Це був майже ідеальний фінал.

У перерві кожен гравець говорив, що ми близькі й можемо це зробити. Були ситуації сам на сам, де ми приймали неправильні рішення, але ми відчували, що здатні додати. Це був напружений фінал, а в другому таймі ми забили голи, необхідні для перемоги.

Іноді ми робили справді чудові забігання у вільні зони. У такі моменти отримуєш хороше поєднання роботи з м’ячем та активних ривків. Проти цього дуже важко захищатися", — наводить слова Компані прес-служба клубу.

Зазначимо, що для Баварії, яка оформила золотий дубль у сезоні-2025/26, це був рекордний 21 трофей у турнірі, тоді як для бельгійського фахівця це четвертий виграний турнір з клубом із Мюнхена.