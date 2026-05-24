Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Німеччини, який відбувся 23 травня 2026 року.
24 травня 2026, 10:38
Мюнхенська Баварія у фіналі Кубку Німеччини впевнено обіграла Штутгарт (3:0) і в рекордний 21 раз виграла трофей турніру.
Перемогу команді Венсана Компані забезпечив головний бомбардир мюнхенців Гаррі Кейн, який оформив хет-трик, забивши третій м'яч з пенальті на останніх хвилинах.
Таким чином, Баварія оформила золотий дубль у сезоні-2025/26, до цього забравши чемпіонський титул Бундесліги.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Штутгарт у фіналі Кубку Німеччини-2025/26:
Баварія — Штутгарт 3:0
Голи: Кейн, 55, 80, 90+2 (пен.).
Баварія: Урбіг — Станішич (Іто, 90+5), Упамекано, Та, Лаймер (Бішоф, 90+5) — Кімміх, Павлович (Горецка, 90) — Олісе (Геррейру, 90+5), Мусіала (Карл, 77), Л. Діас — Кейн.
Штутгарт: Нюбель — Жакес (Єльч, 64), Шабо, Гендрікс — Левелінг, Чема (Нарті, 84), Штіллер, Міттельштедт — Ундав, Фюріх (Ель-Ханнус, 78) — Демірович (Томаш, 84).
Попередження: Фюріх, Шабо.