Німеччина

Мюнхенський клуб прагне закрити трансфер Ісмаеля Сайбарі до старту чемпіонату світу.

Мюнхенська Баварія серйозно налаштована підсилити свій склад півзахисником збірної Марокко та ейндговенського ПСВ Ісмаелем Сайбарі.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, німецький гранд наполягає на якнайшвидшому укладенні угоди. Керівництво мюнхенців прагне закрити трансфер до початку прийдешнього чемпіонату світу, щоб випередити конкурентів та уникнути зростання цінника після мундіалю.

Повідомляється, що особисті умови контракту вже повністю узгоджені між самим футболістом і Баварією.

Проте оформити перехід одним махом німцям не вдасться. Нідерландський журналіст Рік Елфрінк, який спеціалізується на висвітленні подій навколо ПСВ і стежить за цим трансфером безпосередньо з місця подій, зазначає: ейндговенці не квапитимуться приймати першу ж пропозицію.

Наразі Баварія виставила стартову ставку у розмірі 48 мільйонів євро. Нідерландський клуб загалом відкритий до продажу свого лідера, але точно не поспішатиме приставати на ці фінансові умови одразу, розраховуючи виторгувати вигіднішу суму.

Німецький інтерес цілком обґрунтований, адже нинішній сезон став для 25-річного атакувального хавбека по-справжньому проривним. У нинішньому сезоні в усіх турнірах за ПСВ він провів 37 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 9 результативних передач.

Яскравий перформанс значно підняв гравця в ціні. На сьогодні авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість марокканця у 40 мільйонів євро. Важливим фактором у переговорах є те, що ПСВ має дуже сильну позицію, адже чинний контракт Сайбарі з нідерландським грандом розрахований до 2029 року.

Через це боси ейндговенців готові вести жорсткі торги, тож Баварії доведеться покращити свою пропозицію, щоб забрати півзахисника до початку світової першості.