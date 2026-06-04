Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа у США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а сам турнір обіцяє стати одним із найнепередбачуваніших за останні десятиліття.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Тунісу — команду, яка давно стала одним із найстабільніших представників африканського футболу на світовій арені. Туніс рідко входить до числа фаворитів турніру, однак ця збірна вже неодноразово доводила, що здатна створювати проблеми багатьом.

Для тунісців це ще одна спроба нарешті подолати прокляття групового етапу та зробити крок далі, ніж будь-коли раніше. Склад команди зараз поєднує досвідчених виконавців, які вже грали на великих турнірах, та нове покоління гравців, що поступово виходить на провідні ролі. І хоча глобально Туніс навряд чи можна вважати претендентом на сенсацію турніру, ця команда точно здатна ускладнити життя будь-кому.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ F

ТУНІС НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Відбірковий цикл для Тунісу пройшов у досить звичному для команди стилі — прагматично, організовано та без зайвого шоу та провалів. Африканська збірна традиційно робить ставку на дисципліну, фізичну готовність та структуровану гру без м’яча, і саме це знову дозволило їй без проблем подолати відбір.

Тунісці виглядали яскраво в атаці та продемонстрували неймовірну та надійну оборону, що вилилося у вміння витискати максимум із матчів проти суперників свого рівня. Після десяти відбіркових поєдинків Туніс посів перше місце у своїй групі, вигравши дев'ять матчів та один раз зігравши внічию, забивши при цьому 22 м'ячі і не пропустив жодного.

На відміну від багатьох африканських збірних, Туніс не залежить від одного футболіста. Це команда системи, де дуже велике значення мають компактність та дисципліна. Саме це і дозволяє тунісцям стабільно пробиватися на великі турніри останніми роками.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Туніс не так давно входить до числа найрегулярніших учасників чемпіонатів світу серед африканських збірних. Для країни ЧС-2026 стане лише сьомим мундіалем, але третім поспіль, що лише підтверджує стабільність команди на континентальному рівні в останні роки.

Особливе місце в історії туніського футболу займає чемпіонат світу 1978 року. Саме тоді Туніс став першою африканською збірною, яка змогла виграти матч на мундіалі, перемігши Мексику. Ця перемога стала важливим моментом не лише для самої країни, а й для всього африканського футболу. Це був дебютний мундіаль в історії збірної.

Втім, попри регулярні виходи на чемпіонати світу, Туніс досі жодного разу не зміг подолати груповий етап. Команда зважди виглядала дуже організовано, але їй бракувало класу в атаці та глибини складу, аби нав’язати боротьбу фаворитам груп.

Останній мундіаль у Катарі став хорошим прикладом потенціалу цієї збірної. Тунісці сенсаційно перемогли Францію на груповому етапі, однак навіть цього виявилося недостатньо для виходу в плейоф.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: САБРІ ЛЯМУШІ

Ось тут починається найцікавіше: напередодні ЧС-2026 збірна Тунісу несподівано змінила головного тренера. Після "невдалого" виступу на Кубку африканських націй, де збірна вилетіла з 1/8 фіналу від Малі у серії пенальті, Федерація футболу Тунісу запросила Сабрі Лямуші — спеціаліста з великим міжнародним досвідом та добре знайомого з африканським футболом.

Для Лямуші це новий та цікавий виклик — француз раніше вже працював зі збірною Кот-д’Івуару, а також очолював низку європейських клубів, серед яких Ноттінгем Форест, Ренн та Кардіфф.

Новий тренер уже встиг провести серйозне оновлення складу перед мундіалем, зробивши ставку на молодших та мобільніших футболістів. Для Тунісу це може стати важливим фактором, адже команда часто страждала від нестачі швидкості та інтенсивності у великих матчах, але зараз питання у досвіді та зігранності.

Саме на ЧС-2026 стане зрозуміло, наскільки швидко Лямуші зможе перебудувати команду та чи вистачить цього, аби Туніс нарешті вперше в історії вийшов до плейоф чемпіонату світу.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ТУНІСУ НА ЧМ-2026

Воротарі: Аймен Дамен (Сфакс), Сабрі Бен Хассен (Сахел), Абдельмухід Чамах (Клуб Афрікан).

Захисники: Ян Валері (Янг Бойз), Мутаз Неффаті (Норчопінг), Ділан Бронн (Серветт), Раед Чіхауї (Монастир), Монтассар Тальбі (Лор’ян), Адем Арус (Касимпаша), Омар Рекік (Марібор), Алі Абді (Ніцца), Мохамед Бен Хміда (Еспіранса Туніс).

Півзахисники: Ельїс Шкірі (Айнтрахт), Аніс Бен Слімане (Норвіч), Рані Хедіра (Уніон Берлін), Мортада Бен Унас (Касимпаша), Ісмаел Гарбі (Аугсбург), Мохамед Хадж-Махмуд (Лугано), Ганнібал (Бернлі).

Нападники: Еліас Саад (Гановер), Халіль Аярі (ПСЖ), Еліас Ашурі (Копенгаген), Себастьян Тунекті (Селтік), Хазем Мастурі (?), Фірас Чават (Клуб Афрікан), Раян Еллумі (Ванкувер).

ЯК ГРАЮТЬ ТУНІСЦІ?

Туніс залишається однією з найбільш організованих збірних Африки. Команда дуже комфортно почувається без м’яча та вміє атакувати, коли є вільний простір попереду.

Головна ставка робиться на компактний середній блок, активну боротьбу в центрі поля та швидкі вертикальні переходи після перехоплень. Тунісці рідко володіють м’ячем великими відрізками часу, однак уміють користуватися помилками суперника та дуже небезпечні після стандартів.

Також команда традиційно добре готова фізично. На короткій дистанції турніру така організованість часто робить Туніс дуже незручним суперником, особливо для команд, які люблять домінувати через контроль м’яча.

Втім, проблеми теж залишаються. Насамперед це нестача креативу в позиційній атаці. Якщо суперник забирає простір для контратак, тунісцям часто стає дуже важко створювати моменти. Можливо, прихід нового головного тренера додасть Тунісу більш сучасний та гнучкий футбол - з новим коучем тунісці провели два матчі – спочатку мінімально обіграли Гаїті, а потім побачили нулі на табло проти Канади.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ЕЛЬЄ СКІРІ

Головним лідером та капітаном нинішньої збірної Тунісу залишається Ельє Скірі. Півзахисник вже давно є серцем команди та виконує величезний обсяг роботи в центрі поля.

Скірі — це футболіст, який забезпечує баланс між обороною та атакою. Він чудово читає гру, багато працює без м’яча, виграє фізичну боротьбу та допомагає команді контролювати темп гри проти суперників свого рівня. Саме через нього часто проходить перший етап розвитку атак.

Особливо важливо, що Скірі додає Тунісу стабільності у великих матчах. У команді не так багато футболістів із серйозним європейським досвідом, тому його роль для збірної важко переоцінити, навіть якщо йому вже 31 рік. Тільки двоє гравців у збірній старші за нього — це захисник Ніцци Алі Абді та хавбек Рані Хедіра з Уніона.

ГАННІБАЛ, ТАЛЬБІ, СКІРІ — ФУНДАМЕНТ КОМАНДИ

Ганнібал Межбрі залишається одним із найталановитіших футболістів нового покоління туніського футболу. Його техніка, мобільність та здатність просувати м’яч через центр поля додають команді креативу в атаці, якого Тунісу часто бракувало на великих турнірах. Саме через його активність між лініями команда намагається швидше переходити від оборони до атаки.

Монтаcсар Тальбі став справжнім лідером захисту збірної. Центральний оборонець додає команді надійності, добре працює у верховій боротьбі та залишається ключовим елементом оборонної структури. Саме організованість захисної лінії традиційно дозволяє команді залишатися конкурентною навіть проти сильніших суперників.

Ельє Скірі — головний балансуючий футболіст збірної. Його величезний обсяг роботи, вміння читати гру та допомагати як в обороні, так і в розвитку атак роблять його одним із найважливіших гравців Тунісу. У матчах проти топ-команд саме Скірі часто відповідає за темп гри та надійність у центрі поля.

Проблема полягає в тому, що Туніс усе ще не має достатньо глибини складу. Якщо лідери команди випадають із гри або суперник перекриває центр поля, атакувальний потенціал та ефективність збірної помітно знижуються.

ГРУПА F — ШАНСІВ МАЛО, АЛЕ ВОНИ Є

Для Тунісу груповий етап навряд чи буде простим, але шанс поборотися за вихід у плейоф точно є.

Африканська збірна традиційно дуже незручна у матчах, де суперник змушений багато атакувати позиційно. Особливо важливим може стати старт турніру проти Швеції. Якщо тунісці зможуть набрати очки, то команда отримає психологічну впевненість, а її закритий стиль може створити серйозні проблеми для Японії та Нідерландів.

Водночас головною проблемою залишається обмежений атакувальний потенціал. На чемпіонатах світу часто вирішують деталі, і саме реалізація моментів може стати визначальним фактором для Тунісу у його прагненні вперше вийти у плейоф мундіалю.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ТУНІСУ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ТУНІСУ

Туніс підходить до ЧС-2026 у статусі типової збірної другого плану. Це не команда, від якої чекають сенсаційного прориву, однак її точно не можна недооцінювати. Організованість, дисципліна та досвід виступів на великих турнірах дозволяють тунісцям залишатися конкурентними практично в кожному матчі.

Проте для історичного виходу в плейоф команді, швидше за все, знадобиться або дуже сильний турнір від лідерів, або певна частка удачі.

Найбільш реалістичний сценарій для Тунісу — боротьба за третє місце у групі та шанс нав’язати конкуренцію у боротьбі за плейоф до останнього туру. Якщо ж команда зможе зіграти максимально дисципліновано та скористатися своїми моментами, то їй під силу переписати свою історію виступів на мундіалях.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

4 місце у групі F