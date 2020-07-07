Италия

Сергей Шевченко — о самом необычном стадионе, принимавшем финал Кубка чемпионов.

Вспомните ли вы без подсказок наиболее вместительные стадионы Италии? С первыми двумя проблем точно не возникнет – это миланский Сан-Сиро (75 923 места) и римский Стадио Олимпико (70 634). Но какая арена занимает третье место? Логично было бы назвать Сан-Паоло в Неаполе (54 726), однако это не так. Бари, Сан-Никола, 58 270 мест. Громадный, оригинальный и захватывающий воображение, хоть и заметно устаревший стадион с бурной молодостью и тусклым настоящим.

Цветок или космический корабль?

Арена достаточно новая, построенная ровно тридцать лет назад под Чемпионат мира 1990 года. Бари обошёл соседей из Лечче за право считаться принимающим городом, пускай их старенький Стадио делла Виттория категорически не годился. Значит, надо было пользоваться случаем и возводить новый, чем и начали заниматься в 1987-м.

Имя стадиону выбирали голосованием болельщиков. Организацией референдума занялась "La Gazzetta del Mezzogiorno", крупное СМИ Юга Италии, поместившее на своих страницах специальные бланки. Таким образом удалось опросить примерно 115 тысяч читателей, 37% из которых высказались в поддержку Святого Николая, покровителя города Бари. Другие варианты имени выглядели симпатично, но более абстрактно: Стадио Медитерранео (то есть Средиземноморский) или Стадио Адзурро.

К моменту окончания работ арена выглядела грандиозно. Её сравнивали то с космическим кораблём, то с гигантским цветком. Вторая аналогия даже уместнее. Трибуны причудливо изгибаются, словно цветочная чашечка, а второй ярус напоминает лепестки: 26 секторов разделены между собой внушительными промежутками, что отличает Сан-Никола от других стадионов похожей конструкции. Причиной тому не только эстетика, но и безопасность: на дворе стояли 1980-е, память колола трагедия на Эйзеле, поэтому болельщиков разных команд стремились изолировать друг от друга. Для этих же целей ещё и ров выкопали между трибунами и полем.

Другой особенностью стала крыша. На металлическом каркасе крепилось тефлоновое покрытие, имеющее способность пропускать свет. Сейчас много где используется схожее решение, но тогда было в диковинку. Ещё более технологичным удалось освещение, благодаря которому Сан-Никола стал первым стадионом в мире, где появилась возможность играть вечерние матчи без теней на поле.

Как проектировался и строился Стадио Сан-Никола

Архитектор у этого чуда непростой – Ренцо Пиано, настоящая звезда в своей области. Сан-Никола – далеко не самый известный его проект. Пиано считается одним из основателей стиля "хай-тек", типичного для деловых зданий, построенных на Западе в 1970-е и 1980-е. Он был одним из архитекторов Центра Помпиду (экстравагантное культурное здание, слегка напоминающее завод, но в итоге ставшее одной из главных достопримечательностей Парижа), а вот стадион за всю свою богатейшую карьеру проектировал лишь однажды.

Стоит ли удивляться оригинальности замысла и обилию деталей? Вот с практичностью вышло хуже. Олимпийский комитет Италии, финансировавший стройку, настоял, чтобы на стадионе обязательно были беговые дорожки – увы, эпоха чисто футбольных арен ещё не наступила. Из-за дорожек пострадал обзор с трибун, а вместимость, и без того приличная (45 тысяч в оригинальном проекте), разрослась до излишних 58 тысяч. Тем не менее, свой звёздный час арена получила.

Последний матч СССР

Огромный стадион принял пять матчей ЧМ-1990: три на групповом этапе, один матч 1/8 финала (Чехословакия – Коста-Рика – 4:1) и даже матч за третье место, где сборная Италии взяла утешительный приз домашнего Мундиаля, одолев англичан со счётом 2:1. Парадокс, но ни один из этих поединков не собрал аншлаг.

Любопытно, что дважды в Бари играла ведомая Валерием Лобановским сборная СССР – уступила Румынии (0:2) и в третьем туре разгромила Камерун. Игра с камерунцами стала для советской команды последним в истории матчем на крупном форуме. Она ещё успеет пройти отбор на Евро-1992, причём опередит там как раз итальянцев, но на сам ЧЕ отправится уже как сборная СНГ. В общем, фиксируем момент: 18 июня 1990 года на Сан-Никола при 37 307 зрителях в дерби двух советских тренеров (Камерун тренировал Валерий Непомнящий) СССР выиграл 4:0, причём забивали киевский динамовец Протасов и уже перешедший в Ювентус Заваров.

Кстати, засветилась на этом стадионе и сборная Украины. Дело было в отборе к Евро-1996, первом для украинской команды и потому откровенно неудачным – состав тогда лишь формировался. Италия без особого труда выиграла 3:1, "скуадру адзурру" не смутил даже быстрый автогол Чиро Феррары. Украина имела шансы сыграть на Сан-Никола и в отборе к Евро-2008, но в Бари повезли шотландцев (2:0 в пользу Италии). Главный же матч в истории стадиона прошёл в далёком 1991-м.

Удивительно, но аншлаг там не собрали даже на финале Кубка европейских чемпионов. Официальные данные гласят, что игру Црвены Звезды и Олимпика из Марселя посетили ровно 56 тысяч зрителей. Они увидели исторический триумф во всех смыслах звёздной югославской команды (Панчев, Просинечки, Югович, Михайлович…) на излёте СФРЮ как таковой – вот уж карма данной арены провожать "социалистические" команды.

Зато Бари – третий и пока что последний город Италии после Милана и Рима, принимавший финал КЕЧ/ЛЧ. Не Флоренция, не Неаполь или Турин, а населённый пункт на Юге страны, где волею случая построили колоссальную арену. Найдётся ли в истории Кубка чемпионов более оригинальное место проведения решающего матча? Разве что Берн в далёком 1961-м да Гельзенкирхен в 2004-м. Разница в том, что Фелтинс Арена и сейчас выглядит более чем солидно, а вот Сан-Никола быстро устарел.

От А до D

Бари-клубу стадион таких масштабов оказался ни к чему. Это, по большому счёту, команда-лифт. Уже в 1992-м она вылетела из Серии А, затем периодически возвращалась, но без особых успехов – единственным еврокубковым матчем на Сан-Никола так и останется финал КЕЧ. Арена, скорее, запомнилась как место проведения "Кубка Бирра Моретти" – предсезонного турнира, который игрался в начале 2000-х. Весёлые были покатушки с Интером, Ювентусом и буллитами вместо серии 11-метровых.

Вскоре Бари стало не до забав. В элиту клуб не заглядывает с 2011 года, а в 2018-м он даже лишился профессионального статуса. Таким не самым приятным образом стадион Сан-Никола восполнил недостаток европейских матчей разнообразием итальянских лиг: А, В, С (где Бари играл в этом сезоне) и даже любительская Серия D, где команда оказалась после банкротства.

Актуальное состояние арены удручает, ведь за тридцать лет за ним не ухаживали должным образом. Уникальная крыша с годами поистрепалась, над значительной частью секторов теперь вовсе нет никакой материи – то есть, дождь льёт зрителям на головы. "Выглядит, словно убрать из квартиры занавески и оконные рамы. Столь искусная работа осталась голой, демонстрирующей свой скелет. Гордость Бари превратилась в его негативный символ", – писало издание "Il Bari" в ноябре прошлого года.

Проекты реконструкции стадиона возникали уже много лет, к реновации даже собирались привлечь самого Пиано, но всё упиралось в финансы – ни у города, которому принадлежит арена, ни тем более у клуба таковых не находилось. Определённая надежда появилась, когда Бари приобрёл Аурелио Де Лаурентис. Эксцентричный владелец Наполи даже предлагал заявить Сан-Никола основным стадионом в ЛЧ вместо проблемного Сан-Паоло. Заметим, что на стадионе в Бари действительно начались какие-то подвижки, зимой этого года там заменили часть сидений, но вообще работы непочатый край. И что будет после карантина? Бари вдобавок обиднейшим образом не повысился в классе – сезон завершили досрочно, и поднялся Карпи из параллельной группы, у которого благодаря пропущенному туру оказался выше коэффициент набранных очков за игру.

С годами Сан-Никола превратился в необычный артефакт, когда матч низшей лиги проходит на стадионе-гиганте, чьи размеры достойны международных баталий высочайшего уровня. Отдадим должное местным фанатам: они эффектно украшают ставшие родными трибуны (например, вот этот нашумевший перфоманс), хотя новый стадион ругали уже в самом начале – мол, трибуны чересчур далеко от поля, старенький Стадио делла Виттория был поуютнее. Увы, тут уж никуда не денешься. Нет на Сан-Никола ни шика с комфортом, ни ощущения "ламповости", зато есть красота форм и масштаб замысла, достойные памятника архитектуры.