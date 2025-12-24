Італія

Паскуале Маццоккі може змінити клуб.

Правий захисник Наполі Паскуале Маццоккі може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, інтерес до 30-річного італійця проявляють Сассуоло та Парма, які вже звернулися до Наполі за деталями можливого переходу. Зазначається, що Маццоккі більше не входить у плани головного тренера неаполітанців Антоніо Конте.

Маццоккі виступає за Наполі з січня 2024 року після переходу із Салернітани за 3 мільйони євро. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року, а за даними Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 1,7 мільйона євро.

У поточному сезоні Паскуале провів за Наполі 4 матчі, зігравши загалом 113 хвилин, і не відзначався результативними діями.