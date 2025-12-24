Паскуале Маццоккі може змінити клуб.
Паскуале Маццоккі, Getty Images
24 грудня 2025, 21:51
Правий захисник Наполі Паскуале Маццоккі може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, інтерес до 30-річного італійця проявляють Сассуоло та Парма, які вже звернулися до Наполі за деталями можливого переходу. Зазначається, що Маццоккі більше не входить у плани головного тренера неаполітанців Антоніо Конте.
Маццоккі виступає за Наполі з січня 2024 року після переходу із Салернітани за 3 мільйони євро. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року, а за даними Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 1,7 мільйона євро.
У поточному сезоні Паскуале провів за Наполі 4 матчі, зігравши загалом 113 хвилин, і не відзначався результативними діями.