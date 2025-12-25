Гравець не отримав належної ігрової практики.
Альберт Гренбек, Getty Images
25 грудня 2025, 07:35
Данський атакувальний півзахисник французького Ренна Альберт Гренбек розпочав цей сезон у якості орендованого гравця італійським Дженоа.
24-річний виконавець у тимчасовій угоді має опцію викупу, проте "грифони" вже повідомили "червоно-чорним", що користуватись цією можливістю не будуть.
Причина проста — за пів року перебування в клубі на рахунку гравця 226 хвилин за шість матчів та жодних підстав вважати, що надалі ігрового часу для нього стане більше.
Окрім цього, італійці воліли б не чекати наступного літа й повернути гравця до Франції вже в січні.