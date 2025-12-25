Італія

Клуб шукає підсилення на зміну Таварешу.

Римський Лаціо цієї зими готується до від’їзду португальського флангового захисника Нуну Тавареша до аравійського Аль-Іттіхаду, тож вагому частину трансферного вікна приділятиме пошуку заміни для нього.

Серед потенційних кандидатів є німецький оборонець менхенгладбахської Боруссії Лука Нетц, який виступає в клубі з літа 2021 року, коли залишив рідну берлінську Герту за 2 млн євро.

Нині футболіст дограє чинний контракт із "жеребцями", розрахований до літа наступного року, тож за кілька днів зможе вільно спілкуватись з іншими клубами щодо попередніх домовленостей про перехід.

У цьому сезоні Нетц провів 13 матчів та зробив один асист.