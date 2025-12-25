Туреччина

Нваїву розглядається як потенційне підсилення оборони Трабзонспора.

Трабзонспор працює над трансфером 22-річного австрійського захисника Чібуїке Нваїву з Вольфсберга. Центрбек розглядається як кандидат на посилення центру оборони, адже його стиль гри та фізичні дані відповідають філософії турецького клубу.

Посилення оборони стає пріоритетом через постійні травми Стефана Савича та українського центрбека Арсенія Батагова. Нваїву у поточному сезоні зіграв 16 матчів у всіх турнірах та відзначився одним голом.

Трабзонспор займає третю позицію у турецькій Суперлізі з 35 очками. Наступний матч команда проведе 5 січня проти Галатасараю у рамках Суперкубку Туреччини.