Італія

Після невдалих виступів Константиноса Цимікаса тренер Гасперіні планує підсилити лівий фланг оборони.

Римський клуб почав вивчати ринок у пошуках лівого захисника, який зміг би закрити проблемну позицію в обороні.

Нещодавно на цій позиції виступав орендований у Ліверпуля Константинос Цимікас, проте його виступи не задовольнили тренера Джан П’єро Гасперіні, і, ймовірно, грецький футболіст покине Рому.

На даний момент Рома займає 4-ту позицію в Серії А. Наступний матч команда проведе проти Дженоа 29 грудня.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Артем Довбик може з’явитися у складі команди на наступний матч.