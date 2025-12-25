Після невдалих виступів Константиноса Цимікаса тренер Гасперіні планує підсилити лівий фланг оборони.
Джан П'єро Гасперіні, getty images
25 грудня 2025, 13:20
Римський клуб почав вивчати ринок у пошуках лівого захисника, який зміг би закрити проблемну позицію в обороні.
Нещодавно на цій позиції виступав орендований у Ліверпуля Константинос Цимікас, проте його виступи не задовольнили тренера Джан П’єро Гасперіні, і, ймовірно, грецький футболіст покине Рому.
На даний момент Рома займає 4-ту позицію в Серії А. Наступний матч команда проведе проти Дженоа 29 грудня.
Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Артем Довбик може з’явитися у складі команди на наступний матч.