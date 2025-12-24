Італія

Португальський лідер Мілана залікував м'язове пошкодження і зможе вийти на поле проти Верони.

Вінгер Мілана Рафаель Леау повністю одужав після запалення м'яза та готовий повернутися до складу. Очікується, що португалець зможе взяти участь у поєдинку 17-го туру Серії А проти аутсайдера чемпіонату — Верони. Гра запланована на неділю, 28 грудня.

Через травму Леау був змушений пропустити два попередні матчі своєї команди. Повернення зіркового вінгера є дуже вчасним, адже наразі Мілан веде активну боротьбу за лідерство, посідаючи другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Нагадаємо, що Рафаель Леау захищає кольори "россонері" з 2019 року. За цей час він став одним із головних активів клубу та допоміг команді здобути чемпіонський титул у 2022 році. До свого переїзду в Італію нападник виступав за лісабонський Спортінг та французький Лілль.

Раніше повідомлялося, що Серхіо Рамос може продовжити кар'єру в Мілані.