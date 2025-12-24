Італія

Французький півзахисник розповів, що голкіпер "россонері" намагався переконати його змінити клуб ще під час виступів за Ювентус.

Півзахисник Адрієн Рабьо зізнався, що воротар Майк Меньян уже давно хотів бачити його у складі лондонців. За словами футболіста, перші розмови про трансфер відбувалися ще три або чотири роки тому, коли Адрієн захищав кольори туринського Ювентуса.

"Майк заводив мову про це ще кілька років тому. Ми з ним хороші друзі. Об'єктивно, він один із найкращих голкіперів світу, таких профі мало. Тепер, як гравець Мілана, я щиро сподіваюся, що він залишиться з нами. Він нам дуже потрібен", — наводить слова Рабьо Pianeta Milan.

Нагадаємо, що Майк Меньян виступає за "россонері" з 2021 року і є ключовою фігурою в команді. Наразі клуб веде перемовини щодо продовження контракту зі своїм лідером.

Раніше повідомлялося, що Челсі не вів нових перемовин щодо Меньяна.