Італія

Український нападник відновився після травми і частково тренується з основною групою.

Український нападник Роми Артем Довбик може з’явитися у складі команди на матч проти Дженоа у Серії А. Про це повідомляє Voce Giallo Rossa.

Довбик та Маріо Ермосо частково відновили тренування разом з основною групою і мають шанс потрапити до заявки на гру. Натомість Леон Бейлі продовжує працювати за індивідуальною програмою.

Раніше Довбик пропустив кілька матчів через травму м’яза лівого стегна. Цього сезону він зіграв 14 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Матч Рома – Дженоа відбудеться 29 грудня о 21:45 за київським часом.