Італія

Француз може отримати більше ігрового часу в Серії А.

Італійський клуб планує оформити оренду 29-річного форварда, щоб надати йому більше ігрового часу на полі. Про це повідомляє Get French Football News.

Водночас Мопе задоволений нинішнім становищем у Марселі, де цього сезону він провів лише два матчі, сумарно 64 хвилини.

Піза йде на передостанньому місці в турнірній таблиці Серії А, набравши 11 очок. Наступний матч команда проведе проти Ювентуса 27 грудня.

Ніл Мопе повернувся до Марселя влітку 2024 року після оренди з Евертона. Минулий сезон для гравця видався доволі продуктивний у Лізі 1 — 22 поєдинки та чотири голи. Але через конкуренцію з П’єром-Емеріком Обамеянгом та іншими форвардами у цьому сезоні француз майже не виходить на поле.

Нагадаємо, Піза може змінити головного тренера через погані результати у сезоні Серії А 2025-26.