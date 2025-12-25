Інше

Німцю подобається працювати у відомому концерні.

Генеральний директор Red Bull Олівер Мінцлафф висловився про роботу в концерні Юргена Клоппа. Його слова наводить Bild.

«Він допоміг команді зробити наступний крок та знайшов винятковий баланс між підтримкою на полі та наданням клубам деякої свободи дій.

Юрген Клопп успішно перейшов до нас на правах вільного агента. Він почувається у нас як удома і вже багато чого тут навчився.

У його контракті немає пункту про відступні, і його прихильність до роботи з нами очевидна», – сказав Мінцлафф.